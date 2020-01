ABŞ-ın Ankaradakı səfirliyinin və İstanbuldakı baş konsulluğunun binaları qarşısında Birləşmiş Ştatlar prezidenti Donald Tramp tərəfindən Yaxın Şərq üzrə təklif edilmiş "əsrin sazişi"nə qarşı aksiya keçirilib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə “Anadolu” agentliyi məlumat yayıb.



