Çinin Hubey əyalətində koronavirusdan ölənlərin sayı 125 nəfərə çatıb.

“Report” RİA “Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə yerli CGTN telekanalı məlumat yayıb.

“Hubey əyalətində 25 yeni ölüm hadisəsi və virusa 840 yoluxma qeydə alınıb”, - telekanal bildirib.

Ötən gün əyalətin səhiyyə üzrə komitəsi yeni virusdan 100 nəfərin öldüyünü, 2717 nəfərin yoluxduğunu xəbər verib.



