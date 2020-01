Bakı. Trend:

Çinin Hubey əyalətində yeni növ koronavirusdan ölənlərin sayı artıb.

Trend-in "RİA Novosti"yə istinadən verdiyi məlumata görə, ölənlərin sayı 125 nəfərə, virusa yoluxanların sayı isə 3554 nəfərə çatıb.

Bildirilir ki, son sutka ərzində 25 yeni ölüm və 840 yeni yoluxma halı qeydə alınıb.

