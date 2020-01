"Azərenerji" ASC-nin Baş mühəndisi dəyişib.

"Report"un məlumatına görə, qurumun baş mühəndisi Həsən Həsənov öz ərizəsi ilə vəzifəsindən azad olunaraq baş mühəndisin müavini təyin edilib.

"Azərenerji"nin prezidenti Baba Rzayevin əmri ilə Elektrik Enerjisinin Ötürülməsi İdarəsinin rəisi Osman İlyasov isə baş mühəndis təyin edilib.



