Honkonqdan olan tədqiqatçılar koronavirusa qarşı vaksin hazırladıqlarını bəyan ediblər.

Publika.az xəbər verir ki, bu barədə Honkonq Universitetinin internet səhifəsində açıqlama verilib. Lakin dərmanın sınaqdan keçirilməsi üçün uzun müddət lazım olacaq. Məlumata görə, dərman əvvəlcə heyvanlar üzərində sınaqdan keçiriləcək.

Qeyd edək ki, 10-dan çox ölkəyə yayılan koronavirus Çində 100-dən çox insanın həyatına son qoyub. Minlərlə insanın virusa yoluxduğu bildirilir.

Anar Türkeş

