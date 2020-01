2019-cu ildə Azexport portalına 596 milyon ABŞ dolları dəyərində sifariş daxil olub.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin "İxrac icmalı"nda bildirilir.

Sənədə əsasən, bu, 2018-ci illə müqayisədə 16% çoxdur.

Təkcə ötən ilin dekabr ayında isə Azexport-a sifarişlərin ümumi dəyəri 63,4 milyon dollar təşkil edib.



