Dünya şöhrətli azərbaycanlı hakim Tofiq Bəhramovun anadan olmasının 95-ci ildönümü ilə əlaqədar veteran və hazırda fəaliyyətini davam etdirən hakimlər onun məzarını ziyarət ediblər.

"Report"un məlumatına görə, bu barədə xəbəri AFFA-nın rəsmi saytı yayıb.



