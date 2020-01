İraqın Anbar əyalətində hərbi-nəqliyyat təyyarəsi qəzaya uğrayıb.

Axar.az xəbər verir ki, bu barədə “Ən Nəşra” portalı məlumat yayıb.

Portal təyyarənin ABŞ-a aid olduğunu, 4 nəfərin öldüyünü yazıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.