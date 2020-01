Husilər Səudiyyə Ərəbistanının milli neft şirkəti “Saudi Aramko”nun neft obyektlərini və Abha hava limanına dəhşətli hücum edib.​

Publika.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, əsasən zərbələr hava limanındakı anbarlara və digər hərbi texnikaların saxlanıldığı yerlərə yönəlib.

Xatırladaq ki, 2019-cu ilin sentyabr ayında "Saudi Aramko"nun iki zavoduna hücum gerçəkləşdirilmiş və zavodlarda uzunmüddətli yanğınlar baş vermişdi.

