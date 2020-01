Lerik Rayon İcra Hakimiyyətində yeni kadr təyinatı olub.

"Report"un məlumatına görə, bununla bağlı Lerik Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Rövşən Bağırov əmr imzalayıb.

Əmrə əsasən, Ramal Kaməddin oğlu Məstiyev Lerik icra başçısının Lerik şəhər inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsi təyin edilib.



