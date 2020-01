Tramp koronavirusla bağlı müşavirə keçirib

ABŞ prezidenti Donald Tramp, koronavirusla bağlı müşavirə keçirdiyini və vəziyyəti yaxından izlədiyini söyləyib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə ABŞ prezidenti Donald Tramp özünün “Twtter” hesabında yazıb.

“Çin ilə də yaxından əməkdaşlıq edən bütün qurumlarımız, Çindəki koronavirus haqqında mənə məlumat veriblər. Hadisələri izləməyə davam edəcəyik. Bizim dünyada ən yaxşı mütəxəssislərimiz var və onlar bu istiqamətdə günün 24 saatı, həftənin yeddi günü işləyirlər” - deyə Tramp özünün “Twitter”dəki səhifəsində yazıb.





Just received a briefing on the Coronavirus in China from all of our GREAT agencies, who are also working closely with China. We will continue to monitor the ongoing developments. We have the best experts anywhere in the world, and they are on top of it 24/7! pic.twitter.com/rrtF1Stk78 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 30, 2020