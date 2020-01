Atom elektrik stansiyalarının tullantılarından "əbədi" batareya hazırlanıb

Yaxın 10-15 ildə Böyük Britaniyada bir çox atom elektrik stansiyalarının öz fəaliyyətini dayandıracağı gözlənilir. Bristol Universitetinin alimləri radioaktiv tullantılardan "əbədi" batareya hazırlanması üsulunu düşünüblər.

Milli.Az ictnews.az-a istinadən bildirir ki, Böyük Britaniyada radioaktiv tullantılarla dolu bir neçə atom elektrik stansiyası var. Əvvəllər tullantıları xüsusi ayrılmış yerlərdə basdırır və ya utilizasiya edirdilər. Alimlərin yeni həlli karbon-14 izotopunun daha səmərəli tətbiqinə imkan verir. Bu elementin parçalanma müddəti 5730 ildir. Bristol Universitetinin alimləri tərəfindən hazırlanmış və radioaktiv əraziyə yerləşdirilmiş süni almaz kiçik elektrik cərəyanı yarada bilir. Bu, min illərlə işləyə bilən batareya hazırlamağa imkan verir.

Belə batareyalar eşitmə aparatları, kardiostimulyatorlar, peyk və kosmik gəmilərdə istifadə edilə bilər.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.