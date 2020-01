“Monako” iki yarımmüdafiəçini transfer edib

Fransanın “Monako” klubu heyətinə yeni futbolçular cəlb edib.

“Report” klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, birinci “Bordo”dan “Monako” ya keçən yarımmüdafiəçi Orlen Tçuamenidir. O, klubla 2024-cü ilə qədər müqavilə bağlayıb.

20 yaşlı oyunçu Fransa çempionatının cari mövsümündə 15 matç keçirib və yalnız məhsuldar ötürmələri ilə yadda qalıb.

“Monako” həmçinin, “Strasburq”un yarımmüdafiəçisi Yussuf Fofan ilə də müqavilə imzalayıb.

21 yaşlı futbolçu 2024-cü ilə qədər klubun heyətində olacaq. Bu mövsümdə 13 oyunda yaşıl meydana çıxan Fofan yalnız bir dəfə qol vurub.



