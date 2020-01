Vertolyot qəzasında qızı ilə birgə həyatını itirən NBA əfsanəsi Kobe Brayantın həyat yoldaşı Vanessa ilə eyni vaxtda helikopterə minməmək barədə razılığa gəldikləri məlum olub.

Publika.az xəbər verir ki, ailənin yaxınlarından biri xarici mediaya verdiyi açıqlamada Kobe və həyat yoldaşı Vanessanın mümkün qəza vəziyyətində övladlarının yetim qalmamaları üçün bu qərarı aldıqlarını bildirib.







Qeyd edək ki, 4 uşaqları olan Vanessa və Kobe Brayant cütlüyü 2001-ci ildə ailə həyatı qurub.

