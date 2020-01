Bir neçə gün əvvəl Türkiyənin Elazığ vilayətində baş verən güclü zəlzələ nəticəsində çökən binalar arasında əfsanəvi aktyor Kemal Sunalın da yaşadığı ev var.

Milli.Az haberler-ə istinadla xəbər verir ki, Şaban adı ilə tanınan məşhur aktyorun evi 6.8 ballıq zəlzələ zamanı çökən mənzillər arasındadır.

Bu barədə məlumatı "Sabah" qəzetinin jurnalisti Yavuz Donat öz köşəsində qeyd edib.

Xatırladaq ki, Kemal Sunal 2000-ci ilin iyul ayında vəfat edib.

Bəxtiyar Umarlı

Milli.Az

