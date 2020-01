Azərbaycandan Gürcüstana gedən bir qrup çinli turist həkim nəzarətinə götürülüb

Gürcüstanın Kazbeqi rayonunda olan bir qrup çinli turist həkim nəzarətinə götürülüb.

“Report”un yerli bürosu xəbər verir ki, 9 nəfərdən ibarət qrup Tbilisidəki xəstəxanalardan birinə çatdırılacaq.

Qrupda olan iki uşaqda yüksək tempertarur qeydə alınıb.

Çinli turislər yanvarın 21-də Çindən Bakıya, yanvarın 25-də isə Bakıdan Gürcüstana gediblər.

Gürcüstanın Xəstəliklərə Nəzarət və İctimai Sağlamlıq Milli Mərkəzinin elmi rəhbəri Paata İmnadze bildirib ki, həmin şəxslərdə koronavirus ehtimalı istisna olunsa da, onlar tibbi yoxlanışdan keçiriləcəklər.



