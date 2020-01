Səfirlik: ABŞ Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə yardım etmək üçün qətiyyətli olaraq qalır

"ABŞ Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə yardım etmək üçün qətiyyətli olaraq qalır".

“Report” xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyi “Twitter” səhifəsində Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin Cenevrədə keçirilmiş ikigünlük görüşünə şərh verərək bəyan edib.

“ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Cenevrədə Ermənistan və Azərbaycanın xarici işlər nazirləri ilə görüşdülər. ABŞ Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə yardım etmək üçün qətiyyətli olaraq qalır”, - məlumatda deyilir.



