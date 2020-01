Bakıda itkiş düşən qadın tapılıb.

“Report”un xəbərinə görə, hadisə yanvarın 20-də, saat 15 radələrində, paytaxtın Sabunçu qəsəbəsi ərazisində qeydə alınıb.

Belə ki, 1993-cü il təvəllüdlü G.Gözəlova yaşadığı evdən çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb.

Daha sonra onun yaxınları hüquq-mühafizə orqanları əməkdaşlarına müraciət edib.

Sabunçu Rayon Polis İdarəsinin 14-cü Polis Bölməsi əməkdaşlarının keçirdikləri müvafiq tədbirləri nəticəsində G.Gözəlova tapılaraq ailəsinə təhvil verilib.



