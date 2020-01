Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Dünya Bankı ilə birlikdə sığorta sektorunda qiymətləndirmə işləri aparacaq.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə AMB-nin sədri Elman Rüstəmov keçirdiyi mətbuat konfrasında məlumat verib.

“Əsas məqsəd səğorta sektorundakı boşluqlari doldurmaq, sığorta bazarını daha da inkişaf etdirməkdir”, - deyə o, qeyd edib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.