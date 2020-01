Azərbaycan ilk dəfə Baltikyanı ölkələrin turizm sərgisində təmsil olunacaq

Bu il fevralın 7-dən 9-dək Estoniyada Baltikyanı ölkələrin ən qədim və böyük turizm sərgisi olan “Tourest” sərgi-yarmarkası keçiriləcək.

“Report” Estoniya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, 29-cu dəfə təşkil olunacaq turizm sərgisi 32 ölkədən 500-ə yaxın iştirakçını bir araya gətirəcək.

Qeyd edək ki, sərgidə ilk dəfə Azərbaycan da təmsil olunacaq. Üstəlik, fevralın 8-də estoniyalı pop müğənni Helen Adamson sərgi iştirakçılarına Azərbaycan barədə məlumat verəcək, ölkəmizə səfəri zamanı gördüklərindən danışacaq.



