“Ötən il Gürcüstanda 2,6 milyard kub metr həcmində təbii qaz istehlak olunub ki, bu tələbin də 95%-ni Azərbaycan təmin edib”.

“Report”un yerli bürosu xəbər verir ki, bunu Gürcüstanın iqtisadiyyat və dayanıqlı inkişaf naziri Natia Turnava jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

Nazir deyib ki, Rusiyadan alınan təbii qazın həcmi isə 140-160 milyon kub metr təşkil edib ki, bu da daxili bazarın təxminən 5%-nə bərabər olub.



