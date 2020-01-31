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Sankt-Peterburqda idman kompleksi çöküb

Sankt-Peterburqda idman kompleksi çöküb
16:47 31 Yanvar 2020
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Ölkə mətbuatı
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Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində idman kompleksinin söküntüsü zamanı kompleksin örtüyü çöküb.
“Report” xəbər verir ki, hadisə şəhərin Yuri Qaqarin prospektində baş verib.
Ölən və yaralılar barədə məlumat verilməyib. Dağıntılar altında qalanların olduğu ehtimal edilir.   

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Xəbərin orijinal ünvanı: https://report.az/region/sankt-peterburqda-idman-kompleksi-cokdu
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Sankt-Peterburqda idman kompleksi çöküb
report.az

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