Sankt-Peterburqda idman kompleksi çöküb

Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində idman kompleksinin söküntüsü zamanı kompleksin örtüyü çöküb.

“Report” xəbər verir ki, hadisə şəhərin Yuri Qaqarin prospektində baş verib.

Ölən və yaralılar barədə məlumat verilməyib. Dağıntılar altında qalanların olduğu ehtimal edilir.





В Питере во время сноса спортивно-концертного комплекса «Петербургский» Ñ€ÑƒÑ Ð½ÑƒÐ»Ð° крыша. О Ð¿Ð¾ÑÑ‚Ñ€Ð°Ð´Ð°Ð²ÑˆÐ¸Ñ Ð¿Ð¾ÐºÐ° неизвестно.



Видос достоин фильмов об апокалипсисе



Видео: Фонтанка pic.twitter.com/FbHH8toSRd — Лентач (@oldLentach) January 31, 2020





