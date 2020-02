Türkiyənin Elazığ şəhərində zəlzələ olub.

Publika.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, yeraltı təkanlar yerli vaxtla saat 02:32-də Elazığ şəhərinin Sivrice rayonunda 4,5 maqnitudada qeydə alınıb. Zəlzələ ocağı 6,9 kilometr dərinlikdə yerləşib.

Türkiyənin Boğaziçi Universitetinin Rəsədxanası və Zəlzələ Araşdırma İnstitutu zəlzələnin 4,8 maqnitudada qeydə alındığını açıqlayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.