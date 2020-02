Ağız qoxusunun qarşısını alan İNANILMAZ ÜSULLAR

Bir çox insanda ağız qoxusu ciddi problemə çevrilir. Bu onlarda cəmiyyət arasında diskamfort hissi yaşamağa səbəb olur. Problemin isə ortaya çıxma səbəbləri müxtəlifdir. Bəzən bu, sadəcə ağız gigiyenasına düzgün qulluq etməməkdən, bəzən isə hansısa xəstəliklərin göstəricisi kimi ortaya çıxır.

Publika.az ağız qoxusunun yaranma səbəblərini təqdim edir:

Kifayət qədər ağıza qulluq edilmədikdə, ağız içində yaranan infeksiyalar, siqaret və alkoqol istifadəsi başlıca səbəblərdəndir. Həmçinin ağız quruluğu, diş və diş əti problemləri, nəfəs yolu infeksiyaları, diabet, böyrək, qaraciyər və ağciyər xəstəlikləri kimi sistemik xəstəliklər və reflüks kimi həzm sistemi xəstəlikləri də buna səbəb ola bilər.

Neçə cür ağız qoxusu var?

Fizioloji ağız qoxusu

Fizioloji ağız qoxusuna səhər qoxusu da deyilir. Yeyilən və içilən qidaların səbəb olduğu qoxu çox zaman yemək qalıqlarının dilin üzərinə yapışmasından qaynaqlanır. Qalıcı deyil.

Patoloji qoxu

Ağız içi qaynaqlı olan qoxuların səbəbi diş və diş əti xəstəlikləridir. Ancaq ağızdan əlavə, burun, boğaz, ya da yuxarı tənəffüs yollarında yaşanan problemlər də ağız qoxusu yarada bilir.

Halitofobiya

Ağız qoxusu olan xəstə müalicə olunduqdan sonra da ağzında qoxu olduğunu hiss edər. Ancaq bu, psixoloji bir vəziyyətdir, çünki şəxsin ağız qoxusu olduğunu göstərən heç bir səbəb yoxdur. Psixoloji dəstəklə problem həll oluna bilər.

Qaraciyər çatışmazlığı və bənzəri qaraciyər xəstəlikləri də ağız qoxusuna yol açır.

Təmizlənməyən diş protezləri də ağız qoxusuna səbəb olur.

Tüpürcək vəziləri ilə əlaqədar xəstəliklər və ya mütəmadi ağızdan nəfəs alan şəxslərdə tüpürcək azlığı səbəbi ilə ağız qoxusu yarana bilər.

Sinus və ağciyər infeksiyaları, böyrək çatışmazlığı da ağız qoxusuna səbəb olur.

Ağız qoxusu necə keçir?

- Gün ərzində iki dəfə dişlərinizi fırçalayın

- Diş aralarında yığılan yemək qalıqlarından azad olmaq üçün diş ipi istifadə edin

- 3 aydan bir diş fırçanızı dəyişdirin

- Dişlərinizi fırçalayarkən dilinizi də fırçalamağı unutmayın

- Ağıza qulluq suları ilə qarqara edin

- Şəkərsiz və nanəli saqqız çeynəyin

- 6 aydan bir dişinizi yoxlatdırın

- Bol-bol su için

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.