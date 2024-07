Sarımsaq yağı bu xəstəliklərin dərmanıdır

Uzun illərdir ürək xəstəlikləri və dəri problemləri kimi müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edilən sarımsaq yağının bir çox faydaları var.



Metbuat.az xarici mediaya istinadən onun faydalarını təqdim edir:

İltihab əleyhinə və antibakterial yağ olduğu üçün yüksək qan təzyiqi üçün faydalıdır



Xolesterolu azaltmağa kömək edir

Bəlğəmgətirici xüsusiyyətlərə malik olduğundan, bronxit kimi xəstəliklərin müalicəsində istifadə edilə bilər

İmmunitet sistemini gücləndirən xüsusiyyətlərə malik olduğu üçün soyuqdəymə və qrip kimi xəstəliklərdən qorunmaqda faydalıdır

Bədəni toksinlərdən təmizləyir

Sümük sağlamlığını yaxşılaşdırır

Sızanaq yaradan bakteriyaları yox edir

Salmonella kimi qida zəhərlənməsinə səbəb olan bakteriyaları aradan qaldırır

Alopesiya isata və ya göbələk kimi dəri infeksiyalarını müalicəsində istifadə edilir

Diş əti iltihabının və xəstəliklərin sağalmasına kömək edir

Saç tökülməsini aradan qaldırır

Daimi istifadə edildikdə diabetə qarşı təsirli ola bilər.

