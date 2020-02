"Səs uşaqlar" layihəsinin yayım tarixi bəlli olub.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, layihənin ilk yayım günü 26 yanvara planlaşdırılsa da, sonradan tarix dəyişib.

Veriliş 7 fevral 21.30-da İTV-də ekrana gələcək. Artıq yarışmanın tanıtım çarxı da yayımlanıb.

Qeyd edək ki, layihənin münsifləri Xalq artisti Zülfiyyə Xanbabayeva, müğənni-bəstəkar Murad Arif və "Eurovision" təmsilçimiz Çingiz Mustafayevdir.

Milli.Az

