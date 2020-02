Xalq artisti, məşhur opera ifaçısı Fidan Qasımovanın oğlu Fərid və Əməkdar artist Nahidə Orucovanın qızı Bilqeyisin toyu olub.

Metbuat.az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, məclis dünən Bakının dəbdəbəli şadlıq saraylarından birində baş tutub. Gecədə Xalq artistləri Eyyub Yaqubov, İlqar Muradov, Aygün Kazımova, Miri Yusif və başqa məşhur simalar iştirak edib.

Toydan lentə alınan görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb.

