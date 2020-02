Qeyri-adi hadisə Rusiyada, Kalininqrad şəhərində baş verib.

Metbuat.az Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, Oleq Rezanov adlı şəxs 14 fevral münasibəti ilə sevdiyi qıza qəribə hədiyyə edib. Belə ki, o ürək formasında qarın içində özünü dondurub və orada 12 dəqiqə 52 saniyə havasız qalıb.

Rezanov bildirib ki, hər şey planlaşdırdığı kimi baş tutub. O, qarın altına basdırılqdan sonra sadəcə ilk bir dəqiqəni xatırladığını deyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.