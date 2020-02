Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla ABŞ Prezidenti Donald Tramp arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu bildirib.



Onun sözlərinə görə, prezidentlər Suriya və Liviyadakı vəziyyəti müzakirə ediblər, həmçinin “Əsrin sazişi” barədə fikir mübadiləsi aparılıb.

