Koreyalı alimlər tərəfindən təqdim edilmiş yeni optik rabitə texnologiyası "5G" protokolu üzrə məlumatların ötürülmə sürətini iki dəfə artıracaq. Məsələn, sistem 100 QB tutuma malik 4K formatında videonu təxminən 4 saniyə ərzində ötürməyə imkan verəcək. Koreyanın Elektronika və Telekommunikasiyalar Elmi Tədqiqat İnstitutunun alimlərinin araşdırmasına görə, yeni texnologiya "5G" şəbəkələrində məlumat trafikinin yüklənməsi problemini həll etməyə imkan verəcək.

"ICTnews" Elektron Xəbər Xidməti "hightech.fm" saytına istinadən yazır ki, yeni sistem məlumat ötürmə sürəti təxminən 200 Qbit/s olan yığcam optik qurğu formasında hazırlanıb. Qurğu bir iterasiya üçün iki bit məlumat göndərir və rabitə qovşaqları arasındakı məlumatları başqa lokal şəbəkələrə 80 km-dək məsafədə effektiv şəkildə ötürməyə imkan verir.

Emil Hüseynov





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.