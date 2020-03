240-dan çox kəndlə əlaqə kəsildi - Qəzaların sayı artdı

Sel İranın qərbində yerləşən Lorestan vilayətində 243 kəndlə əlaqə yollarını kəsib.

Bunu İranın Yol və Nəqliyyat Təşkilatının sədr müavini Xudadad Moqəbbeli deyib. Onun sözlərinə görə, ilkin hesablamalara əsasən, infrastrukturlara 5-6 trilyon rial (təxminən 119-142 milyon dollar) xəsarət dəyib.

Moqəbbeli əlavə edib ki, Lorestan vilayətində 258 yerdə torpaq sürüşməsi qeydə alınıb.

Təşkilat rəsmisi bildirib ki, əsas problem Xürrəmabad-Poldoxtər istiqamətindədir və bu istiqamətdə Kəşkan çayı daşıb.

Qeyd edək ki, ötən gecədən İranda güclü yağışlar yağmağa başlayıb. Hazırda İranın bir çox yerində yağış və qar yağır. Yağıntılar bir sıra qəzalara səbəb olub. Belə ki, İsfahan vilayətində 8 avtomobilin iştirakı ilə zəncirvari qəza baş verib. Qəzada 101 nəfərin xəsarət aldığı bildirilir. (trend)

