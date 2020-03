Məşhur aparıcı atasının ölümündən danışıb göz yaşına boğuldu - VİDEO

“Show News” proqramının növbəti müsahibi tanınmış teleaparıcı Arzu Həmzəyevə olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Məşhur aparıcı atasının ölümündən sonra əlvida dediyi televiziya sahəsinə qayıtmağından danışıb:

“O gün anam da həmin yuxunu görmüşdü. Ondan sonra dedim ki, Arzu, hə, sən doğurdan da qayıtmalısan.

Çox adam istəmir ki, mən efirdə olum. Çünki qayıdışımı elə gözləmirdilər. Eşitdim ki, mənə yaxın olan insanlar atamın ölümünə sevinib. Deyiblər ki, yaxşı ki atası rəhmətə getdi və o da efirdən getdi”.

Daha sonra Arzu, çətin günlərində ona dəstək olan və onu atıb gedən dostlarından da danışıb:

“Mən ona görə hər kəsdən kənarlaşdım. Öz komandamı da topladım və birlikdə olduq. Mən ağlayanda ağladılar, güləndə güldülər.



Mən atamın ölümünə hələ də inanmıram. İnanmaq bir yana qəbul belə edə bilmirəm”.



Cazibədar aparıcı ilk dəfə olaraq atasının ölümündən də danışdı:

“Yalnış xəbərlər də dedilər. Heç bir yerdə açıqlama verməmişəm ama, indi deyəcəm. Atamın heç bir xəstəliyi olmayıb. Atam evdə rəhmətə gedib. Yalandan deyirdilər ki Dəvəçidə rəhmətə gedib”

Sonda məşhur aparıcı ona başsağlığı verməyən sənətçi dostlarından da söz açıb:



“Hər zaman məclislərimizin başında Pərviz Bülbülə olub. O ən azından zəng edib başsağlığı verə bilərdi. Bu mənim üçün udar oldu. Heç bir problem də yox iid. Bəlkə də o insanda olan düşüncə var, o yox idi”.

