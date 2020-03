Xalq artisti Aygün Kazımova sosial şəbəkədə marağa səbəb olan arxiv videosunu paylaşıb.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, məşhur müğənni keçmiş ABA kanalının canlı yayımında fonoqramının kəsildiyini qeyd edib.

Aygün bildirib ki, sözügedən kadrlar 20 il əvvələ məxsusdur: "Ən böyük "ÇP"lər mənim başıma gəlir. Hər vəziyyətdə mənə güc verən məhz sizin sevginizdir".

Milli.Az

