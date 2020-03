İspaniyada koronavirusa təsdiqlənmiş yoluxma halları 32-ə çatıb.

“Report” xəbər verir ki, Səhiyyə Nazirliyinin “Twitter”də paylaşdığı məlumata görə bu sıraya yoluxmuş və sonra da sağalan iki əcnəbi də daxildir.

Belə ki, hazırkı vəziyyətə görə, Valensiya muxtariyyətində 8 nəfər, Kanar adalarında və Andalusiyada hərəsinə altı nəfər, paytaxt Madriddə isə 5 nəfər yoluxan var.



