Türkiyə ordusu hazır vəziyyətə gətirildi: Böyük hücum başlayır - FOTO

İdlibdə 33 türk əsgərinin şəhid edilməsindən sonra Hatay bölgəsindəki raketlər Suriyaya tuşlanıb.



Publika.az xəbər verir ki, Hatayın Qırıqxan qəsəbəsində sərhəd boyu yerləşdirilmiş “Stinger” raketləri və digər ağır silahlar hazır vəziyyətə gətirilib.



Suriya sərhədi yaxınlığındakı hərbi hava bazasından canlı qüvvə və yeni texnikalar da bölgəyə gətirilib.



Kilis bölgəsindən isə xüsusi təyinatlı qüvvələr, top batareyaları və zirehli texnika İdlibə göndərilib. Yeni hərbi qüvvələr yaxın saatlarda İdlibə çatacağı deyilir. Bununla yanaşı, Türkiyənin döyüş təyyarələri də hazır vəziyyətə gətirilib.



Asif





