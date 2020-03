Parisdə iğtişaşlar zamanı 30 nəfər saxlanılıb

Parisdəki Lion vağzalında baş verən iğtişaşlar zamanı ən azı 30 nəfər saxlanılıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə şəhər prefekturası bildirib.

Bundan əvvəl vağzalın yerləşdiyi Bersi küçəsində iğtişaşların baş verdiyi bildirilmişdi. Polis onlara son qoymaq üçün müdaxilə etmişdi. Bundan əlavə, vağzalın yaxınlığında binanın boşaldılmasına səbəb olduğu yanğının olması barədə məlumatlar verilib.

Prefektura həmçinin qeyd edir ki, saat 19.00-a qədər hüquq-mühafizə orqanlarına dair 54 hesabat tərtib edilmişdir.

"Parisien" qəzetinin verdiyi məlumata görə, nümayişçilər konqo müğənnisi Falli İpupanın cıxış edəcəyi AccorHotel Arena yaxınlığında toplaşmışdılar. Konqo Demokratik Respublikasının hazırkı hakimiyyətinə qarşı çıxan Fransadakı Konqo diasporunun fəalları ifaçının ölkənin hazırkı prezidenti Feliks Çisekedi, eləcə də sələfi Cozef Kabila ilə yaxın əlaqələdə olduğunda ittiham edir.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.