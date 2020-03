"Real Madrid"in sabiq qapıçısı 8 oyunluq cəzalandırıldı

İngiltərənin "Lids" futbol komandasının qapıçısı Kiko Kasilya cəzalandırılıb.

"Report" Britaniya mətbuatına istinadən xəbər verir ki, buna ispaniyalı qolkiperin ötən ilin sentyabrında Çempionşipin IX turunun "Çarlton"la matçında (1:0) rəqib komandanın konqolu futbolçusu Conatan Lekoya qarşı irqçilik etməsi səbəb olub.

İngiltərə Futbol Assosiasiyası 5 aydır davam edən araşdırmanın nəticəsinə əsasən, 33 yaşlı qolkiperi 8 oyunluq diskvalifikasiya edib. Həmçinin, qapıçı 60 min funt-sterlinq məbləğində cərimələnib. Təcrübəli oyunçu apreldən tez meydana qayıda bilməyəcək.

Qeyd edək ki, Kiko Kasilya "Lids"ə ötən yay İspaniya "Real Madrid"indən keçib.



