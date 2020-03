"Keşlə"nin legioneri: "Sanki şok yaşadım"

"Ani bir epizodda zədələndim. Sanki şok yaşadım. Özümü pis hiss etdim".

Bunu "Report"a açıqlamasında "Keşlə"nin futbolçusu Con Kamara səfərdə "Sumqayıt"la 2:2 hesablı heç-heçə etdikləri Azərbaycan Premyer Liqasının XIX tur matçından sonra deyib. Oyunun 21-ci dəqiqəsində xəsarət alaraq yerini Pərviz Azadova verən sierra-leoneli yarımmüdafiəçi zədəsinin ciddi olmadığını bildirib. 32 yaşlı oyunçu hər şeyə həkim müayinəsindən sonra aydınlıq gələcəyini diqqətə çatdırıb.

Kamara oyun barədə də fikirlərini bölüşüb: "Hər iki komanda qol epizodlarından yararlanmağa çalışdı. Hərəyə 2 qol imkanları dəyərləndirildi və yekunda heç-heçə qeydə alındı".



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.