Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi İdlibdə həyata keçirilən əməliyyatla bağlı yeni görüntülər paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülərdə Türkiyə ordusuna aid PUA-larla Sərakib, Şeyx Əhməd, Əz-Zərbə, Talhiyah bölgələrində Suriya ordusuna aid tank, zirehli texnika, yük maşınları və hərbçilərin məhv edildiyi yer alıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.