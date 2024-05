Məşhur şotlandiyalı aktyor və yazıçı Brayan Makkardi 59 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktyor evində qəfil dünyasını dəyişib. Aktyorun ölüm səbəbi açıqlanmayıb.

Xatırladaq ki, Makkardi "Damaged", "Time", "Line of duty", "Titanik", "The Ghost and the Darkness" kimi bir çox məşhur filmlərdə rol alıb.