Türkiyə Xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla telefonla danışıb.

Publika.az xəbər verir ki, danışıq əsnasında Rəcəb Tayyib Ərdoğanla Vladimir Putinin 5 martda Moskvada keçiriləcək görüşünün detalları müzakirə edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.