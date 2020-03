İranla sərhəddə raketli hücum: çox sayda yaralı var - FOTO

Türkiyənin Ağrı şəhərinin Şərqi Bəyazid rayonunda Gurbulaq Gömrük Məntəqəsinə aid avtomobilə raketlə hücum olunub.

Publika.az xəbər verir ki, İran sərhədinə 3 km məsafədə baş verən hadisə nəticəsində 4-ü ağır olmaqla, 16 nəfər yaralanıb.

Daxili İşlər naziri Süleyman Soylu məsələ ilə bağlı verdiyi açıqlamada hücumu gerçəkləşdirən terrorçuların təqib olunduğunu, hazırda insidentin davam etdiyini bildirib.

Bölgəyə çox sayda təcili tibbi yardım briqadaları, yanğınsöndürən və axtarış-xilasetmə heyəti cəlb olunub.

Sərhəd məntəqəsinə gedən yol hadisə səbəbindən istifadəyə bağlanıb.

Zümrüd

