Xorvatiyada güclü zəlzələ olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, paytaxt Zaqrebin şimalında qeydə alınan yeraltı təkanların gücü 6 bal olub.



Qeyd edək ki, dağıntı və tələfat barədə hələlik məlumat verilmir.

