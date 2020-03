Sevgilisi ilə birlikdə evdə özünü karantinə alan 25 yaşlı UFC döyüşçüsü Paige Vanzant sosial şəbəkədəki hesabından bikinili fotosunu paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Üz maskam bikinimə yaraşırmı" qeydi ilə paylaşına fotoya qısa zaman ərzində minlərlə bəyənmə gəlib.

Qeyd edək ki, zədə səbəbindən hazırda rinqə geri dönə bilməyən Vanzantın sosial şəbəkədə 2.5 milyondan artıq izləyicisi var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.