“Facebook” istifadəçiləri sosial şəbəkənin işində problemləri yarandığını bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı şikayətlər əsasən ABŞ, Braziliya, Peru, Meksika, Çili və Filippindən daxil olub.

Qeyd olunub ki, şikayət edənlərin 45 faizi sosial şəbəkədə xəbər lentini izləməkdə çətinlik çəkdiyini bildirib.

Bundan başqa, şikayətçilərin 32 faizi öz hesablarına daxil ola bilmədiyini, 22 faizi isə sosial şəbəkənin ümumiyyətlə işləmədiyini qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.