Energetika Nazirliyi və Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi KMDF-ya ianə edib

Energetika Nazirliyi və tabeliyində olan Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi ölkə əhalisinin sağlamlığının qorunması və koronavirus infeksiyasına (COVID-19) qarşı mübarizənin gücləndirilməsi ilə bağlı tədbirlərin tərkib hissəsi kimi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ilə yaradılmış Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fonduna vəsaitlərin köçürülməsi təşəbbüsünə qoşulub.

Nazirlikdən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Energetika Nazirliyi və tabeliyində olan Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fonduna 139 606 manat vəsait köçürüb.

Energetika Nazirliyi və tabeliyində olan Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyinin rəhbərliyi bir aylıq əmək haqqını tam, əməkdaşlar isə öz aylıq əmək haqlarının bir qismini Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.