Xalq artisti Aygün Kazımova xəstəxanaya yerləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, pop-diva xəstəxanadan görüntülərini paylaşaraq "Özünüzdən muğayat olun, əzizlərim” yazıb.

Kazımovanın izləyiciləri bu paylaşımdan sonra təşvişə düşüblər.

Pərəştişkarlarının "Koronovirus olmusunuz?”, "Niyə xəstəxanadasınız?” "Aygün xanım, bizi qorxutmayın, sizə nə olub?” kimi çoxsaylı rəylərinə sənətçi toplu cavab verib. O, "Şükürlər olsun, hər şey yaxşıdır”-deyə bildirib.

