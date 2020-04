Rusiya koronavirusun müalicəsi üçün dərman hazırladığını elan edib.

Publika.az xəbər verir ki, bunu Rusiya Federal Tibbi-Biologiya Federal Agentliyi (FMBA) açıqlayıb.

Açıqlamada bildirilib ki, Rusiya FMBA-nın "Farmzashchita" Araşdırma və İstehsalat Mərkəzi Çin və Fransanın təcrübələrini nəzərə alaraq malyariyaya qarşı istifadə edilən “Meflokin” dərmanı əsasında koronavirus infeksiyasının müalicə sxemini hazırlayıb.

Tağı Həsənov

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.