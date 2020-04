Bakıda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib

Bakının Xətai rayonu ərazisində (Ukrayna dairəsi yaxınlığında) yol nəqliyyat hadisəsi baş verib.

“Report”un məlumatına görə, hadisə zamanı KİA markalı “10 RN 777” və “90 LS 473” dövlət qeydiyyat nişanlı “Cerry” markalı avtomobillər toqquşub.

Məlumata görə, qəza nəticəsində xəsarət alan olmasa da, hər iki avtomobilə ciddi ziyan dəyib.

Qeyd edək ki, hadisə yerinə yol patrul xidmətinin əməkdaşları cəlb olunub və qəzanın dəqiq səbəbləri aparılan avto-texniki ekspertizanın rəyindən sonra məlum olacaq.







