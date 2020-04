Yaponiya koronavirusa görə bir sıra ölkələrin vətəndaşlarını ölkəyə buraxmayacaq

Yaponiya koronavirus pandemiyasının sürətlə yayılmasının qarşısını almaq üçün ABŞ, Çin, Cənubi Koreya və Avropanın əksər ölkələrindən Yaponiyaya səfər edənlər üçün giriş qadağası tətbiq edəcək.

“Report” “Reuters”ə istinadən xəbər verir ki, Yaponiya pandemiyaya görə ölkəyə giriş qadağası tətbiqini genişəndirir. Belə ki, hökumət Cənub-Şərqi Asiya və Afrika ölkələrindən ölkəyə daxil olmaq istəyənlər üçün də qadağa tətbiq edə bilər.

Xatırladaq ki, ötən gün Yaponiyada COVID-19 virusuna yoluxanların sayı 82 nəfər artaraq 2 518 nəfərə çatıb. Yaponiyada pandemiyadan 65 nəfər ölüb.



